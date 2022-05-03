بيروت - بولين فاضل

كثيرٌ من التنمّر تعرّضت له ماريتا الحلّاني حتّى اليوم سواء عبر السوشيال ميديا أو في تعاطيها المباشر مع الناس.



كثيرٌ من العصي في عجلة قطارها الفني الذي نشأت حركته طبيعية ، متمهلة لا متسرعة، وكثيرٌ من الكلام المستخفّ بها وبموهبتها كانت تسمعه وتمتنع عن الردّ عليه بالرغم من الضيق النفسي الذي كان يسبّبه لها.



وبالرغم من ذلك ، لم تذعن ماريتا لمحاولات ثنيها عن تحقيق أهدافها وطموحاتها الفنية ولم تستسلم ولو أنها مرّت في أوقات كثيرة بخيبات وإنكسارات ، على العكس ثابرت وإجتهدت وكافحت كي تثبت أنها لم تمتهن الفن لأنها ابنة عاصي الحلاني وإنما لأن حبّها للفن وإيمانها بموهبتها هما المنطلق والمحرّك والمحفّز.



تقول : " سمعت كلاماً كثيراً من نوع أنني لا شيء من دون والدي، وثمة من وقف في وجهي وحاول التدخّل في قراراتي ولجم أحلامي.



غير أني لم أرضخ بل ارتضيت التحدي وصرت أجتهد أكثر لأثبت لذاتي قبل الآخرين أن موهبتي هي زادي وقوتي مع إقراري بأني استفدت كثيراً من خبرة والدي وتعلّمت منه الكثير.



"وتؤكد ماريتا أن أغنية "أنا بنت" التي طرحتها أخيراً وهي من كلماتها وألحانها أرادتها رسالة لكل فتاة تمرّ بظروف صعبة كي تتمسّك بأحلامها ولا تفقد الأمل وتعتبر أن حياتها هي ملكها ومن حقها أن تناضل من أجل أهدافها.



وماريتا الحلاني التي تغنّي وتكتب وتلحّن وتمثّل لا ترى أن كل مواهبها هذه هي بالقوة عينها لاسيّما أن تجاربها في الكتابة والتلحين لا تتعدّى حتى اليوم التجربتين أو الثلاث تجارب .



وردّاً على من يرى أنها قفزت فجأة في التمثيل الى البطولة الأولى من خلال مسلسل " حكايتي "، تقول ماريتا إن البداية كانت في دور صغير من خلال " عشرين عشرين " ونجاحها فيه هو الذي أوصلها الى البطولة الأولى، مضيفةً إن السؤال يجب أن يوجّه الى شركة مروى غروب للإنتاج التي آمنت بقدرتها على لعب دور البطولة.



وبحسب الحلاني، فإنها نجحت أيضاً في " حكايتي " والناس في الطرقات كانوا يستوقفونها ويحدّثونها عن الدور ، وهذا الأمر شجعها على المضي في المزيد من الخطوات والتجارب التمثيلية في موازاة الغناء.



وعمّا إذا كانت ترفض بعد اليوم دوراً ثانياً أو ثانوياً طالما أنها إختبرت البطولة ، تقول:" ما يعنيني هو الدور بحدّ ذاته ومدى قناعتي به بغض النظر إذا كان بطولة أو لم يكن بدليل أني اعتذرت أخيراً عن بطولة مسلسل " والتقينا " لعدم ثقتي بأن الدور مناسب لي."



وإذا كانت ماريتا تدين بالفضل لفيديوهاتها الطريفة على تطبيق تيك توك في دخولها عالم التمثيل وتلقّيها عرضاً من شركة الصبّاح للإنتاج لتجسيد شخصية سعاد في " عشرين عشرين " ، فإن ابتعادها عن تيك توك في الفترة الأخيرة تعزوه الى ضيق وقتها ليس أكثر لاسيّما أن عملين تمثيليين ينتظرانها في الصيف أحدهما تصويره خارج لبنان.



وعن علاقتها بالتمثيل ، تقول ماريتا :"منذ زمن وأنا أرغب بالتمثيل لكنّ خجلي وافتقاري للجرأة كانا عائقاً دون ذلك.



اليوم اختلف الوضع وبتّ أسيطر على خجلي في أماكن كثيرة، وبالتالي طموحاتي الغنائية تسير بالتوازي مع طموحاتي التمثيلية."