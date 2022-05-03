عواصم - وكالات: طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، بتشكيل حكومة عراقية قوية منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر في البلاد.

وشدد الحكيم، في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك على «ضرورة تشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر «الشيعة» في العراق».



وحذر الحكيم من محاولات «تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس الوزراء أو تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج إلا مزيدا من التعقيد والإرباك في عموم المشهد العراقي، ومراجعة ومعالجة واقعية وسريعة للأوضاع السياسية».



وقال الحكيم إن «الأوضاع السياسية الحساسة في العراق تحتاج إلى مراجعة ومعالجة واقعية وسريعة، تنقلنا من حالة الانسداد الى الانفراج، ومن الجمود الى الحراك، ومن التقاطع الى التفاهم وتشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر في العراق».



وأضاف إن على «القوى السياسية أن تتعالى وتسمو على المصالح الخاصة وترتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنهاء حالة الجمود والجفاء والفتور والانسداد السياسي والانهماك بحوارات جادة وسريعة تفضي إلى اتفاقات للمضي بتشكيل حكومة خادمة للشعب».



وقال الحكيم: «نريد أغلبية المكونات بعيدا عن الكسر بالشركاء وان المشهد السياسي في العراق لا يتحمل مغامرات ومجازفات جديدة ولا نجاج لأي أغلبية سياسية ما لم تراع أغلبية المكونات كما نحذر من تمرير تحالفات غير متوازنة».