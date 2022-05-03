قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 15 صحافيا فلسطينيا في سجونها بينهم الصحافية بشرى الطويل المعتقلة إداريا.



وأضاف النادي في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو أن سلطات الاحتلال تفرض على الصحافيين الفلسطينيين ظروفا اعتقالية قاسية مثل جميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال.



وأوضح أن سلطات الاحتلال تستمر في اعتقال الصحافيين والنشطاء ونفذت العديد من الاعتداءات بحقهم تسببت بإصابات في صفوفهم لاسيما مع تصاعد المواجهة الأخيرة وتحديدا في شهر أبريل الماضي.



وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من اعتقال الصحافيين إلى تقويض دورهم في كشف جرائمها وفضحها وتقييد حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن دور الصحافي الفلسطيني «شكل ولايزال دورا نضاليا خاصا نتيجة لكثافة العنف الذي يواجهه خلال عمله ومواجهته المستمرة لسياسات الاحتلال التنكيلية منذ عقود عبر الملاحقة والتهديد والاعتقال».



وذكر النادي أن الاحتلال صعد من ملاحقة الصحافيين والنشطاء وكل من يعمل على فضح جرائمه وانتهاكاته بالاعتقال وتوجيه تهم تندرج ضمن ما يسميه «التحريض» وعمل على استغلال هذا المفهوم الفضفاض بتوسيع دائرة الاستهداف خاصة مع تطور الأدوات التي مكنته من استخدامها لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي وفضح ممارسات الاحتلال من خلالها.