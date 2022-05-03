تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، اتصالا هاتفيا عصر اليوم من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الصديقين والشعبين الكريمين وعلى الأمة الإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الرئيس الإيراني على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة الطيبة، مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.