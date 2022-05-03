أعلنت اللجنة الاولمبية العمانية أنها ستشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت من 13 إلى 31 الجاري عبر بعثة تضم أكثر من 130 شخصا بينهم 83 رياضيا ورياضية.



وعقدت اللجنة الاولمبية العمانية اجتماعا في مقر الاكاديمية الاولمبية ترأسه أمين عام اللجنة طه الكشري مع أعضاء البعثة المشاركة في الدورة ومديري المنتخبات المشاركة فيها.



تم خلال اللقاء الكشف عن التفاصيل المتعلقة بمشاركة السلطنة في الدورة، كما تم تسليط الضوء على أهم الإجراءات الإرشادية التي سيتم العمل بها في الكويت، والتفاصيل الفنية للمنافسات والجدول الزمني الخاص بها وأماكن إقامتها، والمتطلبات الخاصة بالدورة قبل السفر إلى الكويت والإجراءات عند الوصول وخلال فترة التواجد في الدورة، والبرتوكول الصحي للوقاية من «كوفيد 19» وأهم التدابير الصحية المتبعة لضمان سلامة المنتخبات الرياضية والكوادر الإدارية والفنية.



وأوضحت اللجنة أنها ستشارك ببعثة مؤلفة من أكثر من 130 شخصا في 10 ألعاب رياضية، هي: الرماية، ألعاب القوى للرجال، ألعاب القوى للسيدات، كرة القدم للصالات، البادل، الألعاب الإلكترونية، الكرة الطائرة، السباحة، كرة السلة للسيدات (3×3) والكاراتيه.



يترأس بعثة سلطنة عمان الى الكويت رئيس اللجنة الاولمبية العمانية الشيخ خالد الزبير، وتضم الكشري وعضو مجلس الادارة منصور الطوقي ومدير البعثة علي البوصافي.