كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه سينهي مشواره على الأرجح في العمل بالتدريب على مستوى الأندية بمجرد رحيله عن منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لكنه لا يمانع الاستمرار في تدريب ريال مدريد لعشرة أعوام أخرى.



وكان أنشيلوتي (62 عاما) قد أصبح قبل أيام أول مدرب يتوج باللقب في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك بعدما قاد ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني.



واستمرت المسيرة التدريبية الحافلة لأنشيلوتي طوال 26 عاما وقد شغل خلالها 11 منصبا، وتولى تدريب ريال مدريد مرتين، لكنه يفكر الآن بشأن مستقبله، ويأمل قضاء المزيد من الوقت في السفر والبقاء مع أسرته.



وقال أنشيلوتي في تصريحات لخدمة «أمازون برايم»: «بعد ريال، نعم، ربما أتوقف. ولكن إذا أبقاني النادي هنا لمدة عشرة أعوام، سأستمر في تدريبه لعشرة أعوام».



وأضاف: «أود أن أكون مع أحفادي، وأذهب في اجازة مع زوجتي، هناك العديد من الأشياء التي يمكن فعلها وأود فعلها عندما أرحل».



وتابع: «هناك عدة أماكن لم أذهب إليها. فأنا لم أذهب إلى أستراليا. ولم أذهب إلى ريو دي جانيرو».



وأضاف: «أود زيارة شقيقتي لمرات أكثر. اليوم الذي سأرحل فيه، سأفعل كل هذه الأشياء».



وتوج أنشيلوتي بـ 22 لقبا منها لقب الدوري الإيطالي مع ميلان عام 2004 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشلسي في عام 2010 ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان عام 2013 ولقب البوندسليغا مع بايرن ميونخ عام 2017 ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا العام.



ومع قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني، أصبح أنشيلوتي أكبر مدرب يحرز لقب المسابقة، ويليه فابيو كابيللو الذي حقق هذه الإنجاز وهو يصغره بعامين، وذلك حينما قاد الريال للقب في موسم 2006/2007.



وأحرز أنشيلوتي ثلاثة ألقاب أوروبية خلال مشواره التدريبي على مستوى الأندية، وقد أشار إلى أنه قد يتجه للتدريب على مستوى المنتخبات قبل كأس العالم 2026.



وقال أنشيلوتي: «نعم، قد أدرب منتخبا، لكن هذا الأمر سابق لأوانه (أن يناقش الآن).



بالتأكيد لن أدرب منتخبا لكأس العالم المقبلة (المقررة هذا العام في قطر). لكن لكأس العالم 2026، لم لا؟».