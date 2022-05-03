قال حكم السلة الألماني بنيامين بارث، إنه لم يتم تعيينه لإدارة مباريات الدوري الأوروبي لكرة السلة، بسبب رفضه حلق لحيته.



وكشف الحكم البالغ من العمر 43 عاما، عن المزاعم في صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» من خلال محادثات محفوظة منذ عام 2021 مع ريشارد ستوكس رئيس لجنة الحكام بالبطولة.



وقال بارث، وهو حكم لديه خبرة في الدوري الألماني: «ستوكس أخبرني بأن الأمر لن يكون مريحا بالنسبة للمدربين والمسؤولين في الفرق، حيث انهم لا يحبون اللحى الطويلة وسيشتكون من ذلك».



وأضاف: «لا أفهم حقا عن ماذا يدور الأمر، ما الفارق الذي سيحدثه وجودي بلحية من عدمه، هذا شكل من أشكال التمييز، بقدر ما أرغب في أن أدير مباريات في البطولة، لكنني لا يمكنني قبول ذلك».



وقالت بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «المتطلبات غير الرسمية مثل شعر الوجه وأجزاء الجسم الأخرى المرئية، كانت أحد الممارسات العامة في مختلف الرياضات في الماضي والتي لم تعد تتفق مع معايير وقيم الدوري الأوروبي لكرة السلة».



وأضافت: «التوصية بأن بارث لا يجب أن يكون ذا لحية خلال إدارته للمباريات كانت أمرا خاطئا، وقد تم الاعتذار له في أبريل الماضي».



وتابعت: «التمييز من أي نوع بسبب المظهر أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يتم تقييد أي فرد في المنظومة، بما في ذلك الحكام على أعلى مستوى».



وأصبح بإمكان بارث الآن إدارة مباريات في الدوري الأوروبي لكرة السلة بلحيته، لكن تجربته الأخيرة كانت صعبة إلى الحد الذي يجعل الأمر صعبا للغاية بالنسبة له، مثلما أوضح للصحيفة.



وقال بارث: «سواء تغيرت المنظومة أم لا، سنرى ذلك، لكن من المهم أن يعلم الجميع بالأمر أيضا».