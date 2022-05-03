دارين العلي

قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري ان حصيلة المخالفات التي سجلها الفريق التابع للمنطقة الشمالية بلغت خلال شهر رمضان 19 محضر مخالفة واثبات حالة، لافتا إلى انه لم يتم قطع التيار إلا عن المباني المخالفة قيد الانشاء فقط خلال هذا الشهر وذلك انطلاقا من مبدأ انساني.



ولفت في تصريح لـ«الأنباء» الى ان الفريق استمر بوضع الملصقات التحذيرية للمخالفين تمهيدا للحملات المقبلة للتفتيش على بيوت الصفيح والعشوائيات في السكن الخاص والتي تشكل خطرا على الشبكة الكهربائية وعلى ارواح الناس.



ولفت الى ان حصيلة الانذارات بلغت اكثر من 600 انذار بضرورة ازالة التعديات في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي طوال مدة شهر رمضان.



واوضح انه يتم منح انذارات للمخالفين في بيوت الصفيح والعشوائيات واعطاء مهلة لإزالتها، حيث يتم بعد انتهاء المهلة قطع التيار جزئيا عن تلك المباني في حال عدم التزام اصحابها وعدم الاستجابة للانذارات.



وفي سياق متصل أكد الشمري ان جولات اللجنة المشتركة لم تتوقف ايضا خلال رمضان بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية برئاسة وزارة الداخلية، لافتا الى ان الحملات تركزت في المدن الصناعية بهدف وضع حد للتعديات والمخالفات.



ودعا الشمري الى التعاون والاستجابة للانذارات وخاصة في بيوت الصفيح التي باتت ظاهرة يجب التعامل معها لأنها تشكل خطرا على ارواح الناس خصوصا في فترة الصيف حيث تكثر نسبة الحرائق والتي قد تؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها.



وقال انه من غير المقبول قيام المستثمرين بعد استئجار العقار بتقسيم المنازل وبناء غرف جديدة وأدوار من الصفيح للاستفادة من القيمة المادية الايجارية وهو ما يعتبر مخالفا لقوانين وقرارات الوزارة في ايصال التيار الكهربائي عدا عن خطورته على المستأجرين انفسهم.