ودع مان يونايتد جماهيره الغاضبة، وربما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفوزه 3-0 على ضيفه برنتفورد في ختام منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبعد أن فقد منطقيا إمكانية تحقيقه المركز الرابع، الاخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، بعد فشله في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث السابقة (خسارتان وتعادل)، دخل «اليونايتد» المباراة الاخيرة على أرضه بحثا عن فوز أخير أمام جماهيره.



وسجل أهداف المباراة البرتغالي برونو فرنانديش (9)، رونالدو (61 من ركلة جزاء) والفرنسي رافايل فاران الذي أحرز هدفه الاول مع النادي (72).



ورفع فريق المدرب الالماني رالف رانغنيك رصيده الى 58 نقطة من 36 مباراة، متخلفا بخمس نقاط عن أرسنال الرابع وثلاث عن توتنهام الخامس اللذين لعبا مباراتين أقل.

إسبانيا



فوت ريال بيتيس على نفسه فرصة تضييق الخناق على أتلتيكو مدريد في سباق التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بتعادله المخيب سلبا أمام مضيفه خيتافي في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الاسباني.



وفشل بيتيس في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة تواليا بعد تعادله سلبا أمام ريال سوسييداد وخسارته أمام إلتشي 0-1 في المرحلتين الماضيتين، ليقبع في المركز الخامس برصيد 58 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن نادي العاصمة مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.

إيطاليا



حصد ساليرنيتانا نقطة ثمينة في برغامو بتعادله مع مضيفه أتالانتا 1-1 في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي، في مسعاه لتفادي الهبوط الى الدرجة الثانية.



وافتتح ساليرنيتانا التسجيل عبر رأسية للبرازيلي إيدرسون (27)، فيما خطف أتالانتا التعادل قبل دقيقتين من النهاية عبر الكرواتي ماريو باشاليتش بتسديدة زاحفة من الجهة اليمنى للمنطقة (88).



ورفع ساليرنيتنا رصيده الى 26 نقطة من 34 مباراة في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط، متخلفا بنقطتين عن سبيتسيا السابع عشر الذي خاض مباراة أكثر، ولساليرنيتانا مباراة مؤجلة من المرحلة 20 على أرضه أمام فينيتسيا.



في المقابل، فشل أتالانتا في تعزيز حظوظه الاوروبية وبات في رصيده 56 نقطة في المركز السابع، خارج آخر المقاعد القارية، متخلفا بثلاث نقاط عن روما السادس قبل ثلاث مراحل من النهاية.

ألمانيا



عزز باير ليفركوزن حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-0، فيما عقدت خسارة لايبزيغ أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3 مهمته في اللحاق بركب المتأهلين، وذلك في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الالماني.



في المباراة الاولى، افتتح ليفركوزن التسجيل عبر وسطه الشاب البرازيلي باولينيو بعد تمريرة من الفرنسي موسى ديابي (18)، ليتألق الأخير في تمريرة ثانية إلى المهاجم التشيكي باتريك شيك الذي ضاعف النتيجة (51).



وهو الانتصار الثاني تواليا لليفركوزن بعد فوزه على غرويتر فورث المتذيل 4-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، متقدما بفارق 3 نقاط عن فرايبورغ الرابع و4 نقاط عن لايبزيغ الخامس قبل مرحلتين من النهاية.



فيما تقدم مونشنغلادباخ للمركز العاشر مع 41 نقطة.