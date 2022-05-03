ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، لقاء القمة حيث يتطلع مان سيتي الإنجليزي بعد فوزه بنتيجة 4-3 في مباراة الذهاب إلى اتباع نفس الاستراتيجية خصوصا في التسجيل المبكر، عندما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل مان سيتي هدفين في مرمى الريال في أول 11 دقيقة من مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي ليحقق بذلك ما عجز عنه أي فريق على مدار تاريخ البطولة حيث كانت المرة الأولى التي تهتز فيها شباك الريال بثنائية في أول 11 دقيقة.



وساهم الهدفان في الفوز المهم لمان سيتي على الريال (4-3) ذهابا ليخوض الفريق الإنجليزي مباراة اليوم ولديه الأفضلية من خلال وجود أكثر من بديل لاجتياز هذه العقبة والعبور إلى النهائي على حساب صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الأوروبي (13 مرة).



ومن المؤكد أن هز الشباك مبكرا وتوجيه صدمة سريعة يمثلان استراتيجية مطلوبة من مان سيتي في هذه المباراة إذا نجح في ذلك لاسيما أنه من شأنه أن يضاعف الضغوط على الريال في هذه المباراة التي يخوضها بين جماهيره، كما أن تسجيل هدف مبكر في شباك الريال سيسهل مهمة «السيتي» فيما تبقى من المباراة من خلال الدفاع الجيد والمنظم في مواجهة التسرع الذي ينتظر أن يسيطر على لاعبي الريال.

نتيجة غير حاسمة



ورغم أن نتيجة مباراة الذهاب تبدو في ظاهرها غير حاسمة نظرا لأن الريال يكفيه الفوز بهدف نظيف للذهاب إلى وقت اضافي، فإن الأهداف الأربعة التي سجلها مان سيتي في مباراة الذهاب والقدرات الهجومية العديدة التي يمتلكها الفريق والخيارات الهجومية المتنوعة بالفريق، تؤكد صعوبة الموقف على ريال مدريد لاسيما مع الضغوط التي يعانيها الفريق في مواجهة واحد من أفضل الفرق في أوروبا حاليا إن لم يكن أفضلها.



كما يضاعف من الضغوط على الريال أن منافسه الإنجليزي يحظى بسجل جيد في المواجهات الأخيرة بين الفريقين حيث حقق الفوز في آخر 3 مباريات بينهما بدوري أبطال أوروبا وهو ما لم يسبق لأي فريق إنجليزي أنه حققه في مواجهة الريال بالبطولات الأوروبية.



كما يستطيع مان سيتي أن يصبح ثالث فريق فقط بعد أياكس الهولندي وبايرن ميونخ الألماني يحقق أربعة انتصارات متتالية في مواجهة الريال بالبطولة.



ويحظى مان سيتي بإحصائية أخرى تعزز معنويات وثقة الفريق وهي أن الفريق ودع البطولة الأوروبية مرة واحدة فقط من الأدوار الإقصائية في آخر عشر مواجهات كان النصر فيها من نصيبه في مباراة الذهاب.



وكانت هذه المرة الوحيدة عندما سقط أمام موناكو الفرنسي في الموسم الأول لمان سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.



ويخوض مان سيتي مباراة اليوم بعدما حقق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها بمختلف البطولات، وسجل الفريق خلال هذه المباريات 16 هدفا مقابل أربعة أهداف اهتزت بها شباكه وكان من بينها ثلاثية الريال في مباراة الذهاب.



ولكن مان سيتي ومديره الفني غوارديولا يدركان جيدا مدى صعوبة المهمة التي تنتظرهما اليوم على ستاد «سانتياغو برنابيو» في مواجهة الريال الذي توج أخيرا بلقب الدوري الإسباني كما تضم صفوفه المهاجم الفرنسي المميز كريم بنزيمة متصدر قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 14 نقطة.

مهمة صعبة



وفي المقابل، يدرك الريال بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن الهزيمة على ملعبه اليوم ليست أمرا مستبعدا لاسيما أن الفريق مر بهذه التجربة قبل ثلاثة أسابيع فقط عندما خسر 2-3 أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الثمانية للبطولة بعدما فاز على الفريق الإنجليزي 3-1 في عقر داره ذهابا.



وكان المدربان غوارديولا وأنشيلوتي استعدا جيدا لمباراة اليوم من خلال منح بعض نجوم الفريقين قسطا من الراحة خلال مباراتي الفريقين بالدوري المحلي، وحقق مان الفوز على ليدز يونايتد 4-0 والريال على اسبانيول بنفس النتيجة.



ووضع غوارديولا لاعبيه كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وفيرناندينيو وألكسندر زينتشنكو ورياض محرز على مقاعد البدلاء، ثم دفع بهم في وسط الشوط الثاني لمنح قسط من الراحة للاعبين الآخرين مثل فيل فودين.



كما منح أنشيلوتي الراحة لبعض اللاعبين مثل توني كروس، وكريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور، الذين دفع بهم في وسط الشوط الثاني أيضا لمنح فرصة للاعبين مثل رودريغو.



وعطفا على ما سبق تبدو صفوف الفريقين شبه مكتملة خاصة على مستوى مان سيتي الذي يستعيد جهود لاعبه المميز جواو كانسيلو بعدما غاب عن مباراة الذهاب للإيقاف فيما ينتظر غياب اللاعب كايل ووكر بسبب الإصابة.



وينتظر أن يعود دي بروين وسيلفا ومحرز إلى التشكيلة الأساسية لمان سيتي في مباراة اليوم.



وفي المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع النمساوي ديڤيد ألابا مع الريال في هذه المباراة بسبب الإصابة التي حرمته من حضور تدريبات الفريق الاثنين لينضم إلى قائمة الغائبين عن صفوف الفريق منذ فترة مثل إيدن هازارد، وغاريث بيل، فيما يعود كروس، وفيرلان ميندي، وبنزيمة للتشكيلة الأساسية للفريق.



والمؤكد أنه بغض النظر عن نتيجة المباراة، يمتلك الفريقان فرصة ذهبية لتقديم مباراة أخرى بنفس قوة لقاء الذهاب التي كانت واحدة من أفضل مباريات دوري الأبطال الأوروبي في ظل ما يمتلكانه من نجوم وإمكانيات خططية وفنية عالية.