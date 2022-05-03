أطلقت روسيا عملية عسكرية للاستيلاء على مصنع آزوفستال وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية، وفي تلك الأثناء يستعد الاتحاد الأوروبي لبحث عقوبات جديدة ضد موسكو بعدما أعلنت ألمانيا عدم ممانعتها لحظر النفط الروسي.



واعلن قائد كتيبة ازوف التي تؤمن الحماية للمصنع ان روسيا شنت «هجوما عنيفا» مدعما بالدبابات والمشاة.



وأبلغ مسؤول في شرطة ماريوبول إذاعة سوسبين الحكومية بأن القوات الروسية بدأت في محاولة الاستيلاء على المصنع الضخم.



واعلن سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف في ڤيديو نشر على تلغرام «يجري هجوم عنيف على أراضي آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة».



واضاف لموقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري إن عملية الاقتحام بدأت بعد أن قصفت الطائرات الروسية الموقع خلال الليل.



وبحسب وكالة الإعلام الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت في تدمير مواقع إطلاق النار الأوكرانية التي أقيمت.



وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو، الذي غادر المدينة، إن أكثر من 200 مدني مازالوا يتحصنون في آزوفستال بعد عمليات الإجلاء التي توسطت فيها الأمم المتحدة يومي الأحد والاثنين.



وقبل ايام قال الرئيس فلاديمير بوتين أنه ألغى خططا للجيش الروسي لاقتحام آزوفستال، وقال إنه يريد بدلا من ذلك محاصرة القوات الأوكرانية هناك بإحكام.



وفي سياق متصل دعا بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الغرب لوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة.



وأوضح الكرملين في بيان إن الرئيس بوتين قال إن «الغرب يمكن أن يساعد في وقف هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييڤ وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا»، مؤكدا أن كييڤ «ينقصها الاستعداد للعمل بجدية» في محادثات السلام، على حسب قوله.