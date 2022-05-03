عواصم - أ.ف.پ - رويترز: تفاقمت الأزمة الديبلوماسية بين روسيا واسرائيل التي طالبت موسكو بالاعتذار على خلفية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ التي قال فيها ان الزعيم النازي هتلر دماؤه يهودية.



لكن عوضا عن الاعتذار اتهمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل أمس بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا.



وقالت الخارجية الروسية في بيان «أولينا اهتماما للتصريحات المنافية للتاريخ لوزير الخارجية (الإسرائيلي) يائير لابيد التي تفسر إلى حد كبير قرار الحكومة الحالية بدعم نظام النازيين الجدد في كييڤ».



وأضاف البيان أن «التاريخ شهد للأسف أمثلة مفجعة على التعاون بين اليهود والنازيين».



وكان لاڤروڤ صرح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير «زيلينسكي يرد على هذه الحجة بالقول كيف يمكن للنازية أن تكون موجودة (في أوكرانيا) إذا كان هو نفسه يهوديا. يمكن أن أكون مخطئا لكن هتلر نفسه كان دم يهودي يسري في عروقه».



واعتبرت الخارجية الروسية أن «الأصل اليهودي للرئيس (زيلينسكي) لا يضمن حماية من تفشي النازية الجديدة في البلاد».



واضافت أن «أوكرانيا، بالمناسبة، ليست الوحيدة في هذه الحالة»، مشيرة إلى أن رئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس «له أيضا جذور يهودية وهو يغطي أيضا (...) إعادة تأهيل الجناح العسكري للحزب النازي (فافين اس اس) في بلاده».



وتتهم موسكو اسرائيل أيضا «بتجاهل وباء التدمير وتدنيس معالم أثرية للصالحين الحقيقيين في العالم: جنود الجيش الأحمر الذين أوقفوا المحرقة وأنقذوا العالم اليهودي».



بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ان «تصريحات الوزير لاڤروڤ فاضحة ولا تغتفر وخطأ تاريخي مروع» وأعلن أنه استدعى السفير الروسي لدى الدولة العبرية للحصول على «توضيحات».



وقالت الخارجية ان تصريحات لابيد «متعارضة مع التاريخ» و«تفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييڤ».



وأضافت في بيان «مناهضة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة لم تتوقف بل على العكس يجري تغذيتها (في أوكرانيا)».



من جهته دان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت استخدام اليهود «أداة سياسية».



وأضاف أن «استخدام إبادة اليهود كأداة سياسية يجب أن يتوقف فورا».



وندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لاڤروڤ.



واتهم زيلينسكي، الذي تتبع دولته النظام البرلماني الديموقراطي، روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية.



وأبدت إسرائيل دعمها لأوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير.



لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي إذ كانت تخشى تصدع العلاقات مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سورية المجاورة.



لكن العلاقات توترت وزاد ذلك في الشهر الماضي بعدما اتهم لابيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.



وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر أمس ذاكرا الدول التي دعمت ما تسميها موسكو «عملية خاصة» في أوكرانيا، «بعد زعم الكرملين أن إسرائيل تدعم النازية، لدي سؤال واحد فقط.



هل هناك أي دولة غير نازية في العالم أجمع من وجهة نظر روسيا؟ باستثناء سورية وروسيا البيضاء وإريتريا بالطبع».