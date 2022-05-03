تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر اليوم من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير تبوك على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.