مفرح الشمري

هناك اشخاص يعملون بصمت ، قدموا لنا العديد من الأعمال المسرحية موجهة للاطفال والكبار التي لاتزال عالقة في الأذهان، هؤلاء الاشخاص عملوا باخلاص، حالهم حال ابطال تلك المسرحيات ولكن من النادر أن يذكروا في الإعلام لانهم يعملون خلف الكواليس.

من هؤلاء الاشخاص الملحن القدير سيف القطان الذي عمل في العديد من المسرحيات الموجهة للطفل او للعائلة من خلال ألحانه وموسيقاه التي لاتنسى خصوصا في الأعمال المسرحية التي قدمتها النجمة هدى حسين مثل مسرحية " العصابة"

و" الواوي وبنات الشاوي" و" البنات والساحر " و"أليس في بلاد العجائب" وغيرها من أعمال كانت لألحان سيف القطان الفضل في ابقائها في الذاكرة حتى يومنا هذا على الرغم من التطور والتكنولوجيا الموجودة حاليا والتي يلجأ إليها معظم منتجي المسرح الموجه للطفل، إلا ان ألحان سيف القطان مسيطرة وتردد دائما ويشتاق إليها الكثير لانها تختصر لك أحداثا وحالات وطبيعة العرض المسرحي الذي ترغب بمشاهدته.

الملحن سيف القطان الذي ابتعد عن العمل الفني منذ سنوات طويلة كان يحرص ان تكون ألحانه في جميع المسرحيات ان تدوم كثيرا لانه كان يعيش مع كلمات أغاني تلك المسرحيات بإحساسه ليصيغ بعدها اللحن الملائم لها والذي لايخلو من هوية الكويت الغنائية من خلال الايقاعات المستخدمة المستمدة من تراثنا الغنائي العريق لذلك نجدها باقيه حتى يومنا هذا عكس الالحان التي نسمعها حاليا في معظم مسرحياتنا الحالية المأخوذة من ألوان غنائية بعيدة عن الواننا الغنائية المعروفة محليا وخليجيا.

الملحن القدير سيف القطان، من الملحنين الذين لا يحبون ان تمر أعمالهم الموسيقية مرور الكرام منذ ايام الجامعة وتحديدا بعد لقائه مع المخرج حسن المتروك الذي عمل معه في نادي الهوايات وتعاونهما في عدد من المسرحيات منها " الطاعون" و"المخ" لينضم بعدها الى فرقة المسرح العربي ويعمل مع المخرج الراحل فؤاد الشطي في عدد من الأعمال منها مسرحية" العصابة" ومسرحية" طار الفيل".

العديد من الاعمال اشتغل بها الملحن القدير سيف القطان لمسرح الكبار منها " حبابة وحمارة القايلة" و"نصب واحتيال " و" أنيسه وونيس" ولاقت ألحانه استحسان الجميع ولاتزال عالقة في الاذهان لانها تعبر عن حالات جميلة للاسف افتقدناها حاليا في مسرحنا الكويتي الذي اصبح بعض منتجيه يعتمد على الابهار دون محتوى سواء في النص أو من خلال الأغاني التي تقدم فيه.

شكرا سيف القطان" مع حفظ الألقاب" والله يعطيك الصحة والعافية على ماقدمته لنا من ألحان قيمة في مسرحنا الموجه للطفل أو غيره ونتمنى من القائمين عليه الاطلاع على ما قدمه سيف القطان من الحان كويتية للمحافظة على مسرحنا من ضياع هويته المحلية خصوصا الموجه للطفل.