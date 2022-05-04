بيروت - خلدون قواص

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ان «الاستحقاق الانتخابي عبادة كبرى، وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، والتردد ممنوع بل حرام، وترك المعركة الانتخابية حرام، والورقة البيضاء حرام، لأن البلد والسلطة أمانة الله، إياكم أن تضيعوها، ومن يعتزل المعركة الانتخابية، إنما يعتزل أكبر فرائض الله، ومعركتنا مع شياطين الإنس أخطر من معركتنا مع شياطين الجن.



وأضاف في خطبة عيد الفطر متوجها الى اللبنانيين عامة والشيعة خاصة بقوله: الحياد ما هو الا جريمة كبرى والمعركة معركة مصيرية ومن يتاجر بوطنه أسوأ من ابليس ونحن نعرف تماما الأسعار والفواتير وثمن الحملات المسعورة».



وتابع: «أيها الإخوة المؤمنون في الخامس عشر من أيار سنخوض أكبر معركة وطنية، والعين على تحرير القرار السياسي، وإنقاذ البلد من التبعيات الخبيثة. والقضية ليست قضية غالبية نيابية متجانسة بقدر ما هي أولويات وأهداف وطنية، والباقي تفاصيل، والحر شجاع، والشجاع قوي، والأوطان لا تقوم إلا بأحرارها الشرفاء الشجعان. وهنا أقول لإخواننا في الطوائف اللبنانية، الله عدل وسلام وأمان.



وختم: «نريد أن نعيش معا بعيدا عن عقلية غالب ومغلوب، وبعيدا عن نزعة التطويف والتخوين والتخويف والمتاريس النفسية والجمهوريات البغيضة».