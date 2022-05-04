

القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 15/5/2022، وحتى يوم الإثنين 29/8/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز للفائزين بها بحي النرجس بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.



وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 21، من 406: 505، يوم الأحد 15/5/2022، والقطع من 506: 605، يوم الإثنين 16/5/2022، والقطع من 606: 705، يوم الثلاثاء 17/5/2022، والقطع من 706: 805، يوم الأربعاء 18/5/2022، والقطع من 806: 905، يم الخميس 19/5/2022، والقطع من 906: 1002، يوم الأحد 22/5/2022، وتخصيص الأيام من الإثنين 23/5/2022: الخميس 26/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة 21.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 6، من 1: 100، يوم الأحد 29/5/2022، والقطع من 101: 200، يوم الإثنين 30/5/2022، والقطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 31/5/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأربعاء 1/6/2022، والقطع من 401: 500، يوم الخميس 2/6/2022، والقطع من 501: 600، يوم الأحد 5/6/2022، والقطع من 601: 700، يوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 701: 800، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع من 801: 900، يوم الأربعاء 8/6/2022، والقطع من 901: 1000، يوم الخميس 9/6/2022، وتخصيص يومي الأحد والإثنين 12،13/6/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 7، من 1: 100، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع من 201: 300، يوم الخميس 16/6/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأحد 19/6/2022، والقطع من 401: 500، يوم الإثنين 20/6/2022، والقطع من 501: 600، يوم الثلاثاء 21/6/2022، والقطع من 601: 700، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 701: 800، يوم الخميس 23/6/2022، والقطع من 801: 900، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 901: 1000، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 1001: 1100، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 1101: 1144، يوم الأربعاء 29/6/2022، وتخصيص يومي الأحد والإثنين 3،4/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 7.