

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الدكتور فخري الفقي ان موازنة العام المالي الجديد والتي تسلمها مجلس النواب من الحكومة واحالها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم تتضمن فرض اي ضرائب او رسوم على المصريين العاملين في الخارج

وقال الفقي في تصريحات خاصة ان الموازنة الجديدة لم تتضمن فرض رسوم على استخراج تصاريح السفر او تجديدها للعاملين المصريين في الخارج اوتجديد الاجازات بدون مرتب ولم تتضمن رسوما جديدة على استخراج جوازات السفر او تجديدها.



وأوضح الفقي ان الموازنة الجديدة التي احالتها الحكومة الى البرلمان لم تتضمن أي اعباء مالية على المواطنين في الداخل في الوقت الذي زادت فيه الاعتمادات المالية المخصصة للاجور والحوافز كما تم الاخذ في الاعتبار رصد اعتمادات مالية لتعيين آلاف من المدرسين الجدد في مراحل التعليم قبل الجامعي لسد العجز في اعضاء هيئات التدريس خاصة في المرحلتين الاعدادية والثانوية كما زادت الاعتمادات المالية للعلاج على نفقة الدولة والاعتمادات المالية المخصصة لترقية العاملين بالدولاب الحكومي للدولة اعتبارا من اول العام المالي الجديد اول يوليو القادم.