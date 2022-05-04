سجل ليڤربول ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه ڤياريال في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليصعد لنهائي البطولة.

وتغلب ليڤربول على منافسه الإسباني في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية في قبل النهائي الأربعاء.



وفاز سيتي 4-3 في مباراة الذهاب في مانشستر.



وتقدم ڤياريال المعروف بفريق «الغواصات الصفراء»، الذي خسر 2-0 في مباراة الذهاب في «أنفيلد» الأسبوع الماضي، بهدفين عبر بولاي ديا في الدقيقة الثالثة وفرنسيس كوكولين في الدقيقة 41.



لكن في الشوط الثاني قلص البرازيلي فابينيو الفارق في الدقيقة 62 بعد تمريرة من المصري محمد صلاح، وأدرك لويس دياز التعادل بعدها بخمس دقائق، وأحرز السنغالي ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 74.



واستكمل ڤياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيتيين كابو في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.