رغم الإقبال المتزايد من الأهل على إجراء عمليات جراحية لألسنة أطفالهم يفترض بها أن تسهّل الرضاعة الطبيعية، تتوجس الأوساط الطبية من هذا التوجه الذي يشجعه أخصائيون لا يتمتعون بالمؤهلات الكافية في هذا المجال، وتعتبر أن هذه العملية تفتقر إلى حد كبير إلى الفاعلية.

ففي نهاية نيسان/أبريل الفائت، استغرب بيان لأكاديمية الطب في فرنسا، وهي الهيئة التي تبدي آراء تعبّر عن الإجماع الطبي، "الزيادة المذهلة في فرنسا وفي العالم لعمليات بضع لجام اللسان" لدى الرضع.

ويعني هذا المصطلح الفني إجراء عمليات بالمشرط أو بتقنية الليزر تحت اللسان لشق اللجام الذي يربطه بأسفل الفم، بغية إعطائه حرية حركة أكبر.

واعتبرت أكاديمية الطب أن هذه العمليات "قد تنطوي على خطورة على الأطفال الحديثي الولادة أو الرضّع"، وجاء بعدما كان عدد من أطباء الأطفال وأخصائيي الأنف والحنجرة ومعالجي النطق أبدوا في بيان مشترك قلقهم منها في بداية السنة.

ولاحظت الأكاديمية كما بيان الأطباء أن عدداً متزايداً من الأهل يلجأون إلى إجراء هذه العمليات لأطفالهم رغم كونها غير مفيدة في معظم الحالات.

وأفادت طبيبة الأطفال في مستشفى "نيكر" الباريسي فيرجيني ريغور في تصريح لوكالة فرانس برس بأن هذا التوجه "بدأ في الولايات المتحدة وكندا ثم انتشر". وأظهرت زيادة عمليات شق اللجام في أستراليا بخمسة أضعاف على مدى السنوات العشر الأخيرة مدى تنامي الإقبال عليها في الدول الناطق بالإنكليزية.

- حل تبسيطي -وأشار الأطباء الفرنسيون إلى أنهم لمسوا من معايناتهم أن هذا التوجه وصل إلى فرنسا، من دون أن تتوافر لديهم إحصاءات دقيقة في هذا الشأن. وقالت الدكتور ريغور إن "ليس جديداً"، بل بدأ "قبل سنوات".