كشفت مجموعة بحثية تابعة "لمعهد كارولينسكا" فى السويد ، أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالكبد الدهني، يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن فقدان متوسط العمر المتوقع، مقارنة بعامة السكان.

جاء ذلك من واقع البيانات التي تم جمعها من عدد كبير من المرضى السويديين، فيما أشار الباحثون إلى أن خطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لا يزال مشابهًا للأشخاص الذين لا يعانون من الكبد الدهني.

وقال الدكتور"ينج شانج"، رئيس قسم الأبحاث الطبية فى "معهد كارولينسكا" إن هناك العديد من المشاريع الجارية ، حيث نتحرى طرقًا أفضل لتحديد المرضى الذين يعانون من الكبد الدهني المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة وتليف الكبد والسرطان.