أثنت الناقدة الفنية المصرية حنان شومان على مستوى دراما رمضان لعام 2022، لافتة إلى أن 4 مسلسلات تميزت بالثراء والتنوع، فضلا عن الأداء المتميز لعدد كبير من النجوم في مباراة تمثيلية رائعة أمتعت المشاهد في الشهر الكريم، إلى جانب اكتمال العناصر الفنية لأغلب الأعمال الدرامية.

وقالت حنان شومان- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن الموسم الرمضاني هذا العام شهد تقديم مجموعة كبيرة من المسلسلات المتميزة التي جذبت الجمهور وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية.

وأضافت أن من بين الأعمال المميزة بمضامينها الثرية، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة مسلسل "جزيرة غمام"، ومسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يناقش قضايا مهمة، قائلة "يتفق البعض أو يختلف على ما تم تقديمه في المسلسل ولكن العمل حرك المياه الراكدة وفتح المجال أمام إنتاج أعمال درامية تناقش قضايا مهمة من وجهات نظر مختلفة".

وتابعت: كما يعتبر مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا من ضمن الأعمال الدرامية المهمة التي تم تقديمها في الماراثون الرمضاني، والذي ناقش قضية مهمة أيضا، ويعد مسلسل "راجعين يا هوى" من الأعمال المبهجة التي رسمت السعادة والبهجة على وجوه المشاهدين.

وأشارت إلى أن مسلسل "جزيرة غمام" يعد أفضل الأعمال الدرامية التي أنتجت خلال الموسم الرمضاني 2022، حيث يعتبر مكتمل العناصر على كافة المستويات من ناحية الأداء التمثيلي والتأليف والسيناريو والحوار والإخراج، فضلا عن الموسيقى التصويرية للعمل، وكافة التفاصيل الأخرى الخاصة، مضيفة: أن مسلسل "جزيرة غمام" عمل درامي بلا خطأ واحد، لذلك أرى العمل أفضل مسلسل في الموسم الرمضاني 2022.

وأوضحت تألق عدد كبير من نجوم الدراما، أبرزهم أحمد أمين، بعد الأداء المختلف والمميز الذي قدمه قي العمل، والذي يختلف كثيرا عما كان يقدمه من أدوار كوميدية، والفنان خالد النبوي بأداء جديد أيضا قدم من خلاله كوميديا الموقف بحالة مبهجة في مسلسل "راجعين ياهوى"، كما تألقت الفنانة نيللي كريم، حيث قدمت أداء معبرا ورائعا عن قضايا المرأة في مسلسل "فاتن أمل حربي"، وأبدعت الفنانة الكبيرة يسرا بدور أكثر من رائع في مسلسل "أحلام سعيدة".

واختتمت حنان شومان حديثها، قائلة: "بالنسبة لأفضل مؤلف فهو عبد الرحيم كمال عن مسلسل "جزيرة غمام"، وأرى أن حسين المنباوي بما يمتلكه من أدوات مميزة هو أفضل مخرج هذا العام عن مسلسل "جزيرة غمام"