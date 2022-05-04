سجل مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر" كما كان متوقعا خسائر كبيرة في أول سنة مالية كاملة بعد بدء تشغيله.

وجاء في تقرير الأعمال الذي قدمته رئيسة المطار اليتا فون ماسنباخ ورئيس مجلس الإشراف على شركة المطار يورج زيمون، أن قيمة الخسائر بلغت نحو 570 مليون يورو في العام الماضي.

وأكدت ماسنباخ أن الخسائر انخفضت بذلك إلى النصف تقريبا قياسا إلى العام السابق لكنها رأت أن هذا التراجع في قيمة الخسائر " مطمئن إلى حد معين فقط".

يذكر أن شركة المطار برلين-براندنبورج لا تزال لا تكسب ما يكفي لتمويل تشغيلها بالكامل كما أن حصص الشركاء تعرضت للاستنزاف بالكامل بسبب الخسائر المتجددة والتي بلغت قيمتها ملايين اليوروهات، ولم يكن من الممكن استمرار تشغيل المطار بدون مساعدة المالكين الحكوميين المتمثلين في الحكومة الاتحادية وولايتي برلين وبراندنبورج.

وأعربت رئيسة المطار عن اعتقادها بوجود مؤشرات على هدوء الوضع ومن ذلك ما يتعلق على الأقل بتأثيرات أزمة كورونا.

وقد بدأ الركاب في العودة.

وقالت ماسنباخ:" وقد عدنا بشكل جزئي إلى مستوى ما قبل الأزمة في بعض المواضع" مشيرة إلى أن عدد ركاب مطار "بي إي آر" عاد في أيام معينة وأوقات معينة إلى مستوى عدد الركاب الذين كانوا يسافرون عبر مطاري برلين قبل جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بنتائج العام الجاري، توقعت ماسنباخ تحقيق نتيجة تشغيل إيجابية قبل احتساب الضرائب والفوائد وحسابات الإهلاك.