أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي إلى مستوى قياسي غير متوقع.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف الخالية بلغ خلال آذار/مارس الماضي إلى 5ر11 مليون وظيفة مقابل 3ر11 مليون وظيفة خلال شباط/فبراير الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يشير إلى 2ر11 مليون وظيفة.

وبحسب بيانات مسح الوظائف الخالية وتغيير جهة العمل الصادرة عن وزارة العمل فإن أكثر من 5ر4 مليون أمريكي تركوا وظائفهم خلال آذار/مارس الماضي وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل هذه البيانات في .2000 وارتفعت نسبة الترك الاختياري للوظائف في أمريكا خلال الشهر نفسه إلى حوالي 3% من إجمالي عدد الوظائف.

وذكرت بلومبرج أن بيانات الوظائف الخالية تشير إلى تزايد حاجة أصحاب العمل إلى بقاء العمال في وظائفهم حيث يحتاجون إلى زيادة قوة العمل لديهم لتلبية النمو في الطلب على السلع والخدمات. كما تستمر معاناة الشركات في العثور على العمالة المؤهلة لشغل الوظائف الخالية لديها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأجور وارتفاع عدد الوظائف الخالية.

وبحسب البيانات يوجد حاليا في الولايات المتحدة 9ر1 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، وهو ما يزيد عن النسبة المسجلة خلال شباط/فبراير الماضي. ويشير جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى هذا الرقم كمؤشر على وفرة الوظائف في السوق الأمريكية. وتعزز هذه البيانات إلى جانب معدل التضخم المرتفع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعات مجلس الاحتياط الاتحادي القادمة.