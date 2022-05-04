توفى البريطاني سائق سباقات السيارات السابق توني بروكس عن عمر ناهز 90 عاما، وكان قد فاز بستة سباقات للجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وكان بروكس الملقب باسم " طبيب الأسنان متسابق السيارات "، أخر سائق متوج بسباقات الجائزة الكبرى في خمسينيات القرن الماضي، باق على قيد الحياة بعد وفاة سير ستيرلينج موس .2020

وكتب الحساب الرسمي لمهرجان "جودوود ريفيفال" المتخصص في سباقات السيارات، عبر حسابه على شبكة تويتر للتواصل الإجتماعي "نشعر بالحزن للإعلان عن وفاة توني بروكس، أخر سائق متوج بسباقات الجائزة الكبرى في خمسينيات القرن الماضي".

وأضاف البيان "اشتهر بأسم السائق طبيب الأسنان، كان أحد أعظم السائقين الذين لم يتوجوا بلقب بطولة العالم رغم فوزه بستة سباقات للجائزة الكبرى... تعاطفنا مع عائلته".

وشارك بروكس في 39 سباق جائزة كبرى وحل ثانيا في فئة السائقين مع فريقه فيراري في موسم 1959 من بطولة العالم لفورمولا1-، بعد أن جاء في المركز الثالث في العام السابق له مع فريق فانوول.