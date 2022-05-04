فكر ثلث جميع طلاب الجامعات في الولايات المتحدة في ترك دراستهم خلال الأشهر الستة الماضية، وفقما ذكرت وكالة ((يونايتد برس إنترناشيونال))، نقلا عن استطلاع أجرته مؤسستا لومينا وغالوب

وأفاد حوالي 32 في المائة من طلاب درجة البكالوريوس بأنهم يفكرون في ترك الدراسة لمدة فصل دراسي على الأقل؛ وفكر 41 في المائة من طلاب درجة الزمالة في أخذ استراحة خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب تقرير حالة التعليم العالي لعام 2022.

وقالت ((يونايتد برس إنترناشيونال)) في تقريرها عن الاستطلاع إن "الإجهاد العاطفي الناجم عن كوفيد-19 وتكلفة الرسوم الدراسية والدورات الدراسية الصعبة كانت الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعا في دفع الطلاب إلى التفكير في أخذ استراحة".

وأشارت إلى أن الكليات باتت تضيف الاستشارات الصحية العقلية إلى المساعدة الأكاديمية الحالية، مبينة أن الفصول الافتراضية، والتي أصبحت ضرورة سريعة خلال الوباء، تجعل التعليم في متناول الطلاب الذين يحتاجون إلى استراحة.

وأضافت أن "العديد من المدارس تقدم أنشطة للتخلص من التوتر للحد من القلق قبل الامتحانات النصفية والنهائية"