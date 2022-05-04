حققت أغنية الفنان أحمد حلمي "الحركة دي" من فيلم (واحد تاني) مشاهدات وتفاعلا من المتابعين

ونشر أحمد حلمي - عبر حسابه بموقع "انستجرام" مقطعا ترويجيا للأغنية.. وكتب "لما يبقى مزاجي رايق باعمل اللي ما يتعملش.. بص الحركة دي ... الحركة دي فيلم واحد تاني .. دلوقتي على يوتيوب".

ووصف مغردون أحمد حلمي بـ "العالمي" الذي دائما ما يطور من نفسه، واعتبروا "الحركة دي" أغنية حلوة مع الموسيقى الجديدة وجو الراب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

أغنية "الحركة دي" من فيلم أحمد حلمي الجديد "واحد تاني"، كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كوليبكس.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، ونور إيهاب وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.