تستضيف سلطنة عمان المؤتمر العالمي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين"الكونجرس" المقرر أن يقام في نهاية مايو الجاري بمشاركة نحو 400 مشارك يمثلون نحو 156 دولة من مختلف دول العالم.

وقال رئيس جمعية الصحفيين بسلطنة عمان الدكتور محمد بن مبارك العريمي - في تصريح - إن المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط ويقام لأول مرة في الشرق الأوسط سينعقد في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض في 31 مايو الجاري ويستمر4 أيام.

وأضاف أن المؤتمر يعتبر استكمالا لاجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، موضحا أن ممثلي القارات في العالم اتفقوا على أن يكون اجتماع الكونجرس القادم في السلطنة تقديراً لدورها على المسرح الدولي ودعما لجهود الحكومة العمانية الداعمة لبرامج وأنشطة جمعية الصحفيين العُمانية التي أضحت أحد مؤسسات المجتمع المدني ذات التأثير الدولي.

وكشف رئيس جمعية الصحفيين العمانية عن استضافة سلطنة عمان على هامش الكونجرس الدولي للاجتماع التأسيسي للاتحاد الأسيوي للصحفيين الذي كان من المقرر أن ينعقد في شهر مارس 2020 تقديراً للمقترح العُماني الذي قدم خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي في تونس 2019 وهم نفس ممثلي نقابات وجمعيات قارة آسيا في الاجتماع الأساسي المخصص للاتحاد الدولي "الكونجرس".

وتابع أن قبول الاتحاد الدولي للصحفيين لاستضافة السلطنة لهذين الاجتماعين يأتي مشاركة من الاتحاد الدولي للصحفيين في احتفالات السلطنة بمرور 52 عاماً على نهضتها التي يكمل مسيرتها السلطان هيثم بن طارق بعد مسيرة السلطان قابوس بن سعيد، ويأتي أيضاً تقديراً للجهود التي بذلت في تحقيق السلطنة خلال الأعوام الأخيرة.

ويعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أكبر منظمة للصحفيين في العالم وتضم حوالي 600 ألف إعلامي يمثلون 187 نقابة ورابطة إعلامية في أكثر من 140 دولة

وقد تأسس الاتحاد الدولي للصحفيين عام 1926 وهو المنظمة التي تتحدث باسم الصحفيين داخل منظومة الأمم المتحدة وداخل الحركة النقابية الدولية.