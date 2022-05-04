تعهدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في احتفالها بالذكرى الأربعين لتأسيسها بتحقيق المذيد من الانجازات لاذدهار العالم الإسلامي وتقدمه وأن تمضي قدما لتحقيق المزيد من المكتسبات.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأن المنظمة مستمرة في مسار انفتاحها ورؤيتها التحديثية، بما اشتملت عليه من تقدم نحو المستقبل، استشرافا لآفاقه، واستعدادا لمتطلباته.

وأوضحت الإيسيسكو بأنها أطلقت العديد من البرامج والأنشطة لترجمه الأفكار الطموحة إلى واقع، داعية الدول للإنضمام إلى المنظمة على نسق العضوية المراقبة، وقامت بتحديث هيكل الأداء والبناء المؤسسي، كما تقدمت المنظمة، بكفاءاتها ومواردها الذاتية، نحو عوالم الفضاء عبر شراكات ذكية مع أكبر مؤسسات الفضاء العالمية، مواكبة منها لحاجات العصر وشواهد تحولاته الإنسانية المتسارعة.

وأضاف بيان الإيسيسكو بأنها استحدثت مراكز وإدارات متخصصة في الحوار الحضاري والاستشراف الاستراتيجي، مع انتهاج خطة جددت بها روح العمل بتجديد أجيال العطاء.