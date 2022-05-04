أظهرت بيانات نشرها "اتحاد الصناعة البريطاني" أن شركات التصنيع في المملكة رفعت الأسعار بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربعة عقود، في مسعى من جانبها لتغطية ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة. وتوقع الاتحاد المزيد من رفع الأسعار.

ولفت الاتحاد في مسحه الفصلي الأول منذ غزو روسيا لأوكرانيا أن الشركات، من منتجي المواد الغذائية إلى شركات تصنيع السيارات، تعرضت لضغوط متزايدة في الأشهر الثلاثة حتى نيسان/أبريل.

وأشار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن التكاليف سجلت ارتفاعا هو الأعلى في نحو نصف قرن، واستبعد حدوث تراجع قريبا.

وفي الوقت نفسه، تراجع الطلب وانكمشت خطط الاستثمار وانخفض التفاؤل بصورة هي الأكثر حدة منذ جائحة كورونا.

ويضيف التقرير المزيد من المخاوف للشعور المتزايد بالفعل بالأزمة التي تجتاح اقتصاد المملكة المتحدة، حيث ألقى ارتفاع الأسعار الذي فاقمته الحرب في أوكرانيا بتداعيات على كل من الشركات والمستهلكين.

وتم إجراء المسح، الذي شمل 250 شركة، في الفترة ما بين 24 آذار/مارس و 12 نيسان/أبريل. وخلال تلك الفترة ضعُف الجنيه الإسترليني وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 40%.