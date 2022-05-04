قال المسؤولون التنفيذيون في شركة فايزر لصناعة الأدوية إن المرضى الذي يعانون من انتكاسة في أعراض كوفيد- 19 بعد الحصول على دورة علاج كاملة من باكسلوفيد، يجب أن يأخذوا المزيد من العلاج، إلا أن الإرشادات الحالية في الولايات المتحدة تقصر استخدام الأدوية على خمسة أيام متتالية فقط.

وقال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا في مقابلة: "إن باكسلوفيد يؤدي الدور المنوط به، إنه يقلل مستوى الفيروس في الدم. ثم يفترض أن يؤدي جسمك العمل اللازم "، لكن لأسباب غير معلومة لا تكفي دورة العلاج الأولى لطرد الفيروس لدى البعض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بورلا بالنسبة في الحالات التي تعود فيها مستويات الفيروس للارتفاع "يمكنكم إعطاء دورة علاج ثانية، مثلما تفعلون مع المضادات الحيوية، وهذا كل شيء".