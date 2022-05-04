بعد حوالى خمسة عشر عاما على ظهورها، تحقق فحوص الحمض النووي المخصصة للكلاب رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث يملك ما يقرب من 40 % من العائلات حيواناً على الأقل من هذا النوع.

وقالت ميلا بارتوس وهي محامية في واشنطن "عندما تقتني كلباً وتدمجه في عائلتك، فإنك ترغب في معرفة أصله".

وقالت "إمبارك فيت"، وهي من أشهر العلامات التجارية التي تجري هذه الاختبارات، لوكالة فرانس برس إنها شهدت نمواً بنسبة 235% بين عامي 2019 و 2020. وقد ساهمت الجائحة في تعزيز هذا الاتجاه.

تكلفة هذه الاختبارات ليست زهيدة، إذ تراوح بين مئة دولار ومئتين للكلب الواحد. لكن في بلد تنتشر فيه الكلاب على نطاق واسع، لم يكن السعر رادعا رئيسيا للكثير من مالكي الحيوانات الأليفة.

ففي عام 2020 وحده أنفق الأميركيون ما يقرب من 104 مليارات دولار على حيواناتهم، بحسب جمعية منتجات الحيوانات الأليفة الأميركية، وهو مبلغ يعادل إجمالي الناتج المحلي لسلوفاكيا.

- آلية بسيطة -وتتسم هذه الاختبارات بالبساطة، وتقوم على أخذ عينة من اللعاب من داخل فم الكلب وإرسالها بالبريد، مع ظهور النتائج بشكل عام بعد فترة تمتد بين أسبوعين وشهر.

في بعض الأحيان، عندما يتبنى أحدهم كلباً أصيلاً، يهدف الاختبار إلى التحقق من عدم وجود خطأ في تحديد أصل الكلب ذي السلالة الواحدة.

لكن بالنسبة لأصحاب مآوي الحيوانات الأليفة، السؤال الملحّ هو - ما هو نوع كلبي؟

تبنت بارتوس (51 عاما) ثلاثة كلاب - ناتي ومايسي ومابيل - وأجرت اختبار الحمض النووي لكل منها.

وقد اكتشفت أن ناتي هي مزيج من أنواع البيتبول والبيغل وتشاو تشاو والراعي الألماني. وأظهرت النتائج أنّ لديها قريباً يعيش في مكان قريب في بالتيمور.

ومع فرائها البني اللامع الفاخر، تبيّن أن مايسي تتحدر من سلالة كبيرة من كلاب العرض.

وقال ليفي نوفي، وهو مستشار يبلغ 42 عاما في ولاية فيرجينيا، إن إجراء الاختبار سمح له بفهم سلوك كلبه الصغير "سامر".

وأوضح نوفي بشأن كلبه الصغير الذي يزن ستة كيلوغرامات فقط "على سبيل المثال، أصبح فهم طبيعته الرياضية وسعيه وراء الطرائد واهتمامه بالتقاط الكرات، واختياره الانتقائي للأشخاص الذين يريد أن يكون لطيفا معهم، مهمة أسهل بعدما بتنا نعرف سلالته".