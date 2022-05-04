تشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الـ12 من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد حيث ستكون السينما السعودية ضيف شرف المهرجان، عبر برنامج "ضيف الشرف" الذي يتضمن عروضاً لأفلام سعودية، وندوات متخصصة حول صناعة الأفلام في المملكة.

وسيعرض المهرجان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية خمسة أفلام روائية سعودية طويلة، وهي: "أربعون عاماً وليلة" للمخرج محمد الهليل، و"حد الطار" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، و"الرحلة" للمخرج كيبون شيزونو (إنتاج سعودي ياباني مشترك)، و"شمس المعارف" للمخرج فارس قدس، و"الطريق 10" للمخرج عمر نعيم، إضافة إلى سبعة أفلام قصيرة هي: "أم السعف والليف" للمخرجة هلا الحيد (إنتاج سعودي أمريكي مشترك)، و"حواس" للمخرج خالد زيدان، و"زوال" للمخرج مجتبى سعيد (إنتاج سعودي ألماني فرنسي مشترك)، و"سعف" للمخرجة وجدان المرزوق، و"شمس 89" للمخرج منصور البدران، و"الطائر الصغير " للمخرج خالد فهد، و"نور شمس" للمخرجة فايزة أمبة.

وتشارك 4 أفلام سعودية في البرنامج الرسمي للمهرجان، منها فيلم "جنون" للمخرجين معن عبدالرحمن وياسر عبدالرحمن في فئة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفي فئة مسابقة الأفلام القصيرة فيلم "تلفون خربان" للمخرجة رغد البرقي، وفيلم "ديار حسمى" للمخرج فهد فايز، إلى جانب مشاركة فيلم "قوارير" للمخرجات نورة المولد، ورغيد النهدي، ورُبى خفاجي، ونور الأمير، وفاطمة الحازمي في فئة " ليالي عربية".

يذكر أن مهرجان مالمو يعدّ المهرجان السينمائي العربي الأكبر في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات مميزة في إدارة حوارات بنّاءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتماداً على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.