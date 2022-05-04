أظهرت بيانات لشركة اس اند بي جلوبال أن قطاع الصناعة في بولندا سجل أبطأ نمو منذ بداية عام 2021، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الحرب في أوكرانيا.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 4ر52 في نيسان/أبريل مقارنة بـ 7ر52 في آذار/مارس الماضي. وكان الاقتصاديون توقعوا أن يسجل المؤشر 2ر.52

وقال مدير الاقتصاديين بالشركة بول سميث" العقبات أمام سلاسل الامداد وارتفاع الاسعار سريعا والغموض الناجم عن الحرب في أوكرانيا، كلها عوامل تؤثر على القطاع، على الرغم من وجود دلالات على تحقيق بعض الاستقرار: فالتوقعات مازالت منخفضة، ولكنها ارتفعت بنسبة طفيفة في آذار/مارس الماضي، حيث ارتفع الانتاج بصورة متوسطة".

وانخفضت الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي في نيسان/ابريل الماضي، كما تراجعت مبيعات الصادرات الجديدة. وكانت وتيرة الانكماش الأقوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حيث أثر اضطراب السوق وارتفاع الأسعار على الطلب المحلي والدولي.