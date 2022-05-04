أعلنت شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة والتكنولوجيا في أمريكا، أنها تعتزم توفير 2500 فرصة عمل جديدة على مدار السنوات المقبلة في العديد من مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتشمل هذه الوظائف مجالات إقامة البنية التحتية السحابية، وتعزيز المساعد الافتراضي "أليكسا أمازون"، وتصميم ألعاب فيديو جديدة.

وقالت هولي سوليفان، نائب رئيس مجلس إدارة أمازون للتنمية الاقتصادية العالمية: "رحبت المجتمعات في أنحاء ولاية كاليفورنيا بأمازون على مدار العقد الماضي، ورأت على نحو مباشر كيف يمكن لاستثماراتنا إطلاق فرص جديدة لجيرانها وللاقتصادات المحلية."

وأوضحت أمازون إنها سوف تتوسع في مراكزها التكنولوجيا بسان دييجو ومنطقة لوس أنجليس، بما في ذلك أيرفين وسانتا مونيكا.

وافتتحت أمازون العام الماضي 15 موقعا في أنحاء منطقة "ساوث كاليفورنيا"، ووفرت 17 ألف وظيفة في الولاية.