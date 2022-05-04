سجلت أستراليا أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 20 عاما على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمائة في خلال الربع المنتهي في مارس و5.1 بالمائة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأسترالي

وقال المكتب إن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى زيادة بنسبة 5.7 بالمائة في تكلفة بناء منزل جديد وزيادة قدرها 11 بالمائة في أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمائة في الربع المنتهي في مارس بقيادة لحوم البقر والخضروات حيث ارتفعت أسعارهما بنسبة 7.6 و6.6 بالمائة على الترتيب.