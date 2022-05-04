قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إنه تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم خلال تموز/يوليو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنابل قولها في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية "لا يكفي الكلام الآن علينا أن نتحرك... من منظور اليوم اعتقد أن زيادة سعر الفائدة في يوليو المقبل ممكنة".

تأتي تصريحات شنابل بعد أيام قليلة من تصريحات نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوز التي أشار فيها إلى أن تموز/يوليو المقبل لحظة ممكنة لزيادة سعر الفائدة رغم انه قال إن هذا "غير محتمل".

وأوضحت بلومبرج أن العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أشاروا إلى احتمال زيادة سعر الفائدة في أوائل الربع الثالث من العام الحالي، مضيفة أن شنابل تعتبر من أكثر الأعضاء نفوذا في المجلس التنفيذي للبنك.

وقالت المصرفية الألمانية 50/ عاما/ إن الضغوط التضخمية "تتسع" بعد ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى قياسي قدره 5ر7% خلال نيسان/أبريل الماضي، وإنه على البنك المركزي الأوروبي "منع التضخم المرتفع من السيطرة على التوقعات" الاقتصادية لمنطقة اليورو.