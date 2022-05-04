حذرت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" في تصنيفها لسنة 2022 لحرية الصحافة من أن "فوضى المعلومات" والتضليل يغذيان الخلافات الدولية والانقسامات داخل المجتمعات.



في المجموع، تصنف المنظمة الأوضاع في 73 بالمئة من 180 دولة يتم تقييمها كل عام ب"الخطيرة جدا" أو "الصعبة" أو "الإشكالية" بشأن حرية الصحافيين في العمل.



وبينما بقيت هذه النسبة بلا تغيير عما كما كانت عليه العام الماضي، بلغ عدد الدول التي يعد الوضع فيها "خطيرا جدا" مستوى قياسيا (28 بلدا)، مقابل ثماني دول فقط وصف الوضع فيها ب"الجيد"، مقابل 12 العام الماضي.



وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى "استقطاب على مستويين" بين البلدان وداخلها، يغذيه "صعود دوائر التضليل الإعلامي" في المجتمعات الديموقراطية و"السيطرة على وسائل الإعلام" في الأنظمة الاستبدادية.



وقالت ريبيكا فنسنت مديرة الحملات في المنظمة في مؤتمر صحافي، إن الاستقطاب "أصبح أكثر حدة" ويؤثر على دول "في جميع أنحاء العالم".



كما تحدثت عن جرائم قتل صحافيين في هولندا واليونان وذكرت مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المحتجز في المملكة المتحدة وقد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.



وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار في بيان إن "إنشاء ترسانة إعلامية في بعض الأنظمة الاستبدادية يحرم المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات، لكنه يساهم أيضا في تصاعد الخلافات الدولية ما يمكن أن يؤدي إلى أسوأ الحروب".



وأكد البريطاني ستيوارت رامسي من شبكة "سكاي نيوز" الذي اعتقد أنه سيموت عندما تعرض فريقه لإطلاق نار في أوكرانيا، اهمية الصحافيين المحليين لكنه شدد على ضرورة "تأهيل" الطواقم الميدانية و"تجهيزها".



وأوضحت إفغينيا ديليندورف من صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المستقلة التي "قُتل ستة من صحافييها منذ العام 2000" وعلّق صدورها، أن "عدم استقلالية الإعلام" ينبع من "عدم وجود شركات مستقلة للتمويل وغياب قضاء مستقل للدفاع عن الصحافيين" في روسيا.



ورأى كريستوف دولوار أنه داخل الدول الديمقراطية "يشكل سير وسائل الإعلام على خطى قناة فوكس نيوز خطرا قاتلا لأنه يعرض أسس المجتمع المتناغم والنقاش العام المتسامح للخطر".



والمجتمعات الديموقراطية منقسمة بسبب صعود وسائل إعلام الرأي التي "تحذو حذو فوكس نيوز" القناة المفضلة للمحافظين الأميركيين وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب و"مدى انتشار دوائر المعلومات المضللة التي تضخمها طريقة عمل شبكات التواصل الاجتماعي".



وأدى هذا الاستقطاب الداخلي إلى زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة (المرتبة 42)، حسب "مراسلون بلا حدود"، وفرنسا (المرتبة 26) التي تقدمت مع ذلك ثماني مراتب مقارنة ب2021.



وما زالت الدول الديكتاتورية ، مثل بورما وتركمانستان وإيران وإريتريا وكوريا الشمالية في ذيل اللائحة . على رأس اللائحة تحتفظ النروج بالمركز الأول للعام السادس على التوالي متقدمة على الدنمارك والسويد.



وتشدد المنظمة نفسها أيضا على الآمال التي جلبتها التغييرات الحكومية في مولدافيا (المرتبة 40) وبلغاريا (المرتبة 91).



واستخدمت "مراسلون بلا حدود" طريقة جديدة لوضع تصنيفها تستند إلى خمسة مؤشرات (الوضع السياسي والإطار التشريعي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والثقافي والأمن).