أعلن حلف شمال الاطلسي أمس تعيين الجنرال في الجيش الأميركي كريستوفر كافولي قائدًا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



ووافق مجلس شمال الأطلسي "الناتو" على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسلم وتسليم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في اوروبا قرب مونس في بلجيكا.



وُلد كريستوف كافولي، وهو ابن ضابط إيطالي أميركي، خلال الحرب الباردة في مدينة فورتسبورغ بألمانيا الغربية ونشأ في قواعد عسكرية بسبب تنقل والده.



يجيد الروسية، وهو في الخدمة منذ عام 1987 ويقود القوات الأميركية في أوروبا وإفريقيا ومقرها العام في فيسبادن بألمانيا منذ العام 2020.



هو متزوج وأب لولدين وخريج جامعة برينستون. خدم خلال حرب الخليج وعدة مرات في أفغانستان. كما قاد الجيش الأميركي في أوروبا من يناير 2018 إلى أكتوبر 2020 قبل أن يتولى القيادة المشتركة لأوروبا وافريقيا.



على القائد العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي أن يكون ضابطًا أميركيًا لأن أوروبا تعين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وحاليا هو النروجي ينس ستولتنبرغ الذي أعيد تعيينه بسبب الحرب في أوكرانيا.



يعد القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا أحد القائدين الاستراتيجيين للحلف الاطلسي. ونائبه ضابط أوروبي.



وكان الرئيس الأميركي السابق دوايت دي أيزنهاور أول من تولى هذه القيادة حتى عام 1952. والقائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا مسؤول عن القيادة العامة للعمليات العسكرية للحلف الاطلسي ويقود التخطيط العسكري للعمليات.



ويقوم الناتو على قيادتين استراتيجيين الأولى هي قيادة عمليات الحلفاء (إيه سي أو) في مدنية مونس ببلجيكا والثانية هي تحويل قيادة الحلفاء (إيه سي تي) في مدينة نورفولك بولاية فيرجنيا الأمريكية.