مع تكثيف العديد من دول حلف شمال الأطلسي المساعدات العسكرية لكييف، يعود الحديث عن احتمال "انتصار أوكراني" على موسكو إلى الخطاب الغربي، بينما لم يكن من الممكن تصوره في بداية الصراع، لكن معالمه متعددة الأوجه.



بين الوضع القائم على طول الجبهة الحالية والعودة المُفترضة لشبه جزيرة القرم تحت العلم الأوكراني، شكلت طبيعة انتصار جيش الرئيس فولوديمير زيلينسكي محور توقعات عدة من محللين غربيين.

تجميد الجبهة الشرقية



يستند السيناريو البسيط على الوضع على الأرض حيث تبدو الجبهة مجمّدة.



تزامناً مع شن هجومها، قالت روسيا إنها تريد "اجتثاث النازية" و"نزع سلاح" أوكرانيا. لكن بعد فشلها في السيطرة على منطقة كييف، اضطرت إلى تقليص أهدافها.



يركز الجيش الروسي حالياً على الشرق حيث يحاول "تحرير" كل منطقة دونباس، التي تسيطر عليها موسكو جزئيًا عن طريق انفصاليين موالين لروسيا منذ 2014. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد خطوط المواجهة سوى تحركات قليلة.



في هذا السياق، ترى ماري دومولين من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن فرضية "حرب مواجهة طويلة الأمد من دون تصعيد كبير" من بين السيناريوهات المحتملة.



وأشار الكولونيل الفرنسي السابق ميشال غويا إلى أنه يمكن اعتبار مثل هذا السيناريو "انتصارًا افتراضيًا للأوكرانيين"، سيسمح لهم بإنقاذ كييف بشكل دائم مع الحفاظ على منفذ إلى البحر.



وقال لوكالة فرانس برس انه اذا اقترح الجيش الروسي "وقف اطلاق النار، يمكن اعتبار ذلك شكلا من اشكال الانتصار لكييف". ويمكن للروس "إعلان نصر، سيكون نسبيا لكنه نصر رغم كل شيء".



ويمكن لموسكو أن تؤكد مع سكان إقليم دونباس استقلاله المعلن من جانب واحد، والاستيلاء على عدد من المدن الرئيسية على بحر آزوف، حتى لو كان ذلك غير مرجح في هذه المرحلة.



وقال غويا "لم نبلغ هذه المرحلة بعد". وأضاف "يواصل الروس هجومهم، ويمكن للأوكرانيين الذين تمكنوا من طردهم من كييف أن يقولوا لأنفسهم أن بإمكانهم طردهم من دونباس أيضًا. في هذه الحالة، يبدو من الصعب تخيل اتفاق".



وليس هناك ما يشير إلى أن الأوكرانيين سيقبلون هذا الخيار. "بالنسبة لهم، هذا يعني أنهم يفقدون جزءًا من أراضيهم"، وفق السفير الفرنسي السابق والمستشار الخاص في معهد مونتان، ميشيل دوكلو.



وقالت مارغريتا أسينوفا من مؤسسة جيمس تاون في واشنطن "بعد الفظائع العديدة وخطف مدنيين أوكرانيين، لم يعد أمام كييف خيار آخر سوى القتال لاستعادة كل أراضيها".

العودة إلى ما قبل 24 فبراير



السيناريو الأقل بساطة، يحاكي أحد مطالب كييف المتكررة بانسحاب القوات الروسية من الأراضي المحتلة منذ 24 فبراير.



وأعلن مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت لصحيفة لوموند الفرنسية أن الأوكرانيين "يريدون استعادة سيادتهم، وطرد القوات الروسية، وأن يكونوا قادرين على تأمين أنفسهم ضد احتمال حدوث شيء مماثل مرة أخرى. وسيكون عليهم تقرير إلى أين يريدون الوصول".



وقال دوكلو "سيكون شكلاً من أشكال الانتصار، لكنه يفترض تقدمًا عسكريًا وأن تجد الدبلوماسية طريقة لإنقاذ صورة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وترى مؤسسة جيمس تاون أن الانسحاب الروسي سيكون بلا معنى إذا لم ترافقه ضمانات بأن موسكو لن تتدخل في السياسة الخارجية لأوكرانيا.



أخيرًا، ماذا عن دونيتسك ولوغانسك المحتلتين منذ 2014؟



قال المؤرخ الأميركي إدوارد لوتواك إن كييف "لا تستطيع" التخلي عنهما ولا يمكن لموسكو "مغادرة الطاولة" بدونهما. وأضاف أن موسكو يمكن أن تقدم على أنه "انتصار"، تصويتا في المنطقتين حدد فيه السكان ما إذا كانت مقاطعتهم "يجب أن تظل أوكرانية أو تنضم إلى روسيا".

عودة القرم إلى أوكرانيا



السيناريو الأكثر تطرفاً والذي يعتبره العديد من المراقبين غير واقعي: أوكرانيا والغرب يهدفان إلى عودة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، إلى السيطرة الأوكرانية.



قال السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا جون هيربست أنه من غير المستبعد أن تنجح في "استعادة سيادتها" في لوغانسك ودونيتسك، لكن "لن يكون هناك على المدى القصير، حل تفاوضي بشأن شبه جزيرة القرم".



ورأى دوكلو أن عودة شبه جزيرة القرم "تبدو مستحيلة". وأضاف "من شأنها أن تقوض نظام بوتين الذي شكلت بالنسبة له عامل شرعية هائل في بلاده".



أما غويا فاعتبر الاحتمال "صعبًا"، ما لم يكن هناك "انهيار مفاجئ" للروس. لكن "ميزان القوى متوازن جداً بحيث لا يمكن تخيل انتصار باهر دفعة واحدة".