أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، عن مشروع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون بحقل مليحة، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية بتكلفة استثمارية تبلغ 25 مليون دولار لالتقاط وتخزين ما يتراوح بين 25 و30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أعلن الملا في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء، وهي مشروع استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن سنوياً وباستثمارات 600 مليون دولار لخفض 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

أما المشروع الثاني، فهو إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية تبلغ 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار لخفض 45 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وبالنسبة للمشروع الثالث، فيتمثل في تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولى إيثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن سنوياً وباستثمارات 50 مليون دولار لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.