أكد وزير الطاقة الألماني، أن إمدادات النفط كافية حتى إيجاد بديل عن النفط الروسي.

وقال: "نتوقع حدوث اضطرابات بإمدادات النفط إذا تم حظر استيراد الطاقة من روسيا.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن بلاده ستوفر للروس الفارين من بلدهم فرص عمل.

وكان هابيك، أكد أن ألمانيا لن تقف في وجه حظر شامل للنفط الروسي.

وقال هابيك إن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكن أن يتعامل أيضا مع قطع كامل للطاقة من الجانب الروسي.

وأضاف أن ألمانيا تسعى حاليا لإيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى، ولن تقع كارثة إذا انقطت الإمدادات الروسية.

لكن هابيك أشار إلى أن الحظر على روسيا قد يأتي بنتائج معاكسة، وربما يسمح لها ببيع نفطها بأسعار أعلى لمشترين آخرين.