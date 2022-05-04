أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، تراجع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مارس، حيث انخفضت بنسبة 3.3%، بينما زادت الواردات 3.4%.

وتوقع استطلاع لـ"رويترز"، تراجع الصادرات بنسبة 2% على أساس شهري.

وذكر المكتب في بيان أن الصادرات إلى روسيا تراجعت بنسبة 62.3% في مارس مقارنة مع فبراير بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وأفاد المكتب بأن ألمانيا حققت فائضا تجاريا معدلا على أساس موسمي بلغ 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، مقابل توقعات بفائض 9.8 مليار يورو.