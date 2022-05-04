نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر مطلعة، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.

ولم ترد "تويتر" على الفور على طلب من "رويتر" للتعقيب، في حين لم يتسن الاتصال بماسك للحصول على تعليق.

وكانت "رويترز" ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن ماسك في محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على "تويتر" التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن إيلون ماسك يجري محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى، بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على "تويتر"، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.

ويعد ماسك الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر "فوربس" صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار، لكن معظم ثروته مرتبط بأسهم تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن أنه باع أسهما في تسلا تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب اتفاقه لشراء "تويتر".