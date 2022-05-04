قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج، نيكولاي تانجن، أمس الثلاثاء، إن الصندوق غير قادر حاليا على بيع محفظته من الأسهم الروسية لأن السوق لمثل هذه الأصول لا تعمل، كما أن شركات كثيرة مدرجة في قوائم عقوبات عالمية.

وبلغت قيمة حيازات الصندوق من الأسهم الروسية حوالي 27 مليار كرونة نرويجية (2.86 مليار دولار) في نهاية 2021، أو ما يعادل 0.2% من قيمته الإجمالية، لكنه قال منذ ذلك الحين إن قيمة تلك الأصول هبطت بما لا يقل عن 90%.

وكان الصندوق الأكبر في العالم حقق عائداً بنحو 177 مليار دولار في عام 2021، بنسبة عائد 14.5%، تمثل ثاني أكبر عائد سنوي في تاريخ الصندوق.

وقال الصندوق إن إجمالي القيمة السوقية لأصوله بلغت نحو 12.34 تريليون كرونة (1.38 تريليون دولار).

وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى حصة في العائدات بقيمة 435 مليار كرونة (48.55 مليار دولار)، تلاها قطاع المالية.