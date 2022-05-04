كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مصافي التكرير المستقلة في الصين تشتري النفط الروسي بتخفيضات كبيرة، حيث تبحث دولا غربية تعليق مشترياتها وتستكشف عمليات حظر محتملة بسبب الحرب في أوكرانيا.

في التفاصيل، قال مسؤول في مصفاة مستقلة في شاندونغ إنه لم يتم الإعلان عن صفقات مع موردي النفط الروس منذ بدء حرب أوكرانيا من أجل تجنب الخضوع للتدقيق والتعرض للعقوبات الأميركية.

وأضاف المسؤول أن المصفاة استحوذت على حصة من الخام الروسي عبر شركات تجارة السلع المملوكة للدولة، والتي يُنظر إليها أنها تمثل بكين وقد رفضت في الغالب توقيع عقود توريد جديدة.

وكشفت الصحيفة عن عديد من السفن التي تم تحميلها بالخام الروسي، فيما يقول وسطاء توفير السفن إن صفقات أخرى ربما تم ترتيبها بشكل خاص.