قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن صادرات النفط الروسية، باستثناء تلك المتجهة إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، ارتفعت إلى 4.88 مليون برميل يوميا في المتوسط في الأسابيع الأربعة الأولى من أبريل الماضي، بزيادة 2% مقارنة بمارس السابق.

وأضاف المصدر أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا انخفض خلال تلك الفترة بنحو 9% إلى 10.05 مليون برميل يوميا، بما يتفق مع تقرير لوكالة إنترفاكس للأنباء الأسبوع الماضي.

وكانت شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، ذكرت في وقت سابق أن صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا زادت في مارس 2022 مقارنة مع فبراير، على الرغم من أن بعض الشحنات تنتظر الوجهات التي ستذهب إليها في أعقاب عقوبات غربية على موسكو.

وارتفعت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا في مارس 350 ألف برميل يوميا عن فبراير، إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا، في حين تجاوزت شحنات المنتجات النفطية مليوني برميل يوميا في مارس، وفقا لبترو لوجيستكس.