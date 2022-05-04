هبطت مبيعات ديون الأسواق الناشئة لأدنى مستوى لشهر أبريل في عقد، إذ ردعت الحرب في أوكرانيا والارتفاع حول العالم في أسعار الفائدة المقترضين.

أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن حكومات وشركات الدول النامية جمعت 30.6 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار أو اليورو في أبريل، في تراجع بنسبة 48% عن نفس الشهر العام الماضي، وهبط الإصدار خلال هذه الفترة لأدنى مستوى منذ 2012.

وفي مواجهة التأثير على المعنويات من الصراع المتزايد في أوكرانيا وتبني البنوك المركزية لموقف أكثر تشدداً أثناء محاولاتها ترويض التضخم، أصبح المقترضون في الأسواق النامية أكثر تخوفاً.

تجاوز متوسط العائد على الديون الدولارية 6.3% في 2 مايو، وهو أعلى مستوى في عامين، ما جعل تكلفة الاقتراض متعذرة على المصدرين من التصنيف دون الدرجة الاستثمارية من الأسواق الناشئة، وخلال الشهر، اقترضت إدارة بلدية إسطنبول بفائدة 10.75% في إصدار بقيمة 305 ملايين دولار، بينما قالت كينيا إنها قد تلغي خطة لبيع مليار دولار من السندات الدولارية بنهاية يونيو بسبب القفزة في العائدات.

في الوقت نفسه، عانت الصناديق العالمية التي تركز على ديون الأسواق الناشئة من أكبر تدفقات خارجة منذ أبريل 2020 في الأسبوع المنتهي 27 أبريل مع سحب المستثمرين حوالي 4 مليارات دولار، وفقاً لتقرير "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" الأسبوع الماضي نقلاً عن بيانات "إميرجينغ بورتفوليو فاند ريسيرش غلوبال"، ووصلت التدفقات الخارجة منذ بداية العام إلى الآن 18.7 مليار دولار، وفق البيانات.