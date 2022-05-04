احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، بواقع 3 رحلات بالأسبوع خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس.



وعلى هامش الاحتفالية، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: «يسعدنا اليوم الاحتفال بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة مانشستر والتي تعد أحد أهم الوجهات لعملائنا الكرام، وذلك لكثرة الاقبال ونمو الطلب عليها خاصة لقاصدي السياحة أو الطلبة المبتعثين في الخارج أو لمتلقي العلاج، فقد رأت الخطوط الجوية الكويتية بأن هذه الوجهة تحديدا لها طابع خاص في اختيارات عملائنا، الأمر الذي يلبي طموحاتهم بتوفير وجهة جديدة ضمن شبكة خطوطها الموزعة حول العالم».



وأضاف رزوقي: «ان اختيار الخطوط الجوية الكويتية لوجهة مانشستر في المملكة المتحدة جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لمتطلبات السوق المحلي والعالمي، كما أنها تحتوي على العديد من المعالم السياحية والتاريخية والثقافية الغنية بالثقافات المتنوعة، علاوة على ذلك تميزها كوجهة مناسبة لقضاء العطلات على مدار العام لأنها تقع في قلب المنطقة الحضرية الأكثر أهلية في المملكة المتحدة والتي تتضمن أفضل الجامعات العالمية، والأندية الأفضل على مستوى العالم».



وبين رزوقي قائلا: «إن الخطوط الجوية الكويتية تمتلك حاليا أسطولا شابا جديدا مدعما بأحدث التكنولوجيا التي تواكب كل تطلعات العملاء في قطاع الطيران من ترفيه وراحة في المقاعد وخدمة متميزة وتسهيل في إنهاء اجراءات السفر منذ دخولهم مبنى الركاب رقم 4، وبتواجد هذا الاسطول ووصول الطائرات الجديدة سيساهم بشكل كبير في تنفيذ الخطط الموضوعة والوصول الى الاهداف المرجوة، كما سيدعم الخدمات التي تقدم للمسافر الكريم في تقديم باقة متكاملة له من رحلة سفر آمنة وشيقة على متن الطائر الأزرق».



واختتم رزوقي حديثه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل لتقديم كل ما هو جديد ومتنوع ليخدم كافة الشرائح من العملاء الكرام الذين يفضلون الطائر الأزرق ناقلا لرحلاتهم.



هذا، وسافر وفدا من الخطوط الجوية الكويتية يوم الثلاثاء برئاسة الرئيس التنفيذي معن رزوقي ويرافقه مدير التسويق والمبيعات أمين الحيمي وعدد من المسؤولين إلى مدينة مانشستر للاحتفال بوصول أولى رحلات الطائر الأزرق إلى مدينة مانشستر.