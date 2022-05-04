قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) ان سعر سلة خاماتها تراجع 49 سنتا ليصل إلى 109.8 دولارات للبرميل في تعاملات أمس مقابل 110.29 دولارات في اليوم السابق.



وذكرت نشرة منظمة (أوپيك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولارا للبرميل.



وأشارت المنظمة في تقريرها الدوري الأخير إلى أن أسعار النفط الخام وبينها خامات (أوپيك) ارتفعت بحدود 20 دولارا للبرميل في شهر مارس وللشهر الثالث على التوالي على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية والمخاوف من احتمال حدوث نقص كبير في إمدادات النفط وسط الاضطرابات التجارية.



يذكر أن تحالف (أوپيك +) الذي يضم أعضاء (أوپيك) ومنتجين من خارجها قرر في اجتماعه الوزاري الماضي مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا، حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 432 ألف برميل يوميا في مايو المقبل.