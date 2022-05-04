حذرت فصائل فلسطينية، من دعوات جماعات يهودية لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى الخميس، معتبرة ذلك «لعب بالنار وتفجير للأوضاع».



وقالت حركة حماس، في بيان صحافي بحسب وكالة الألمانية (د.ب.أ)، إن سماح السلطات الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى «لعب بالنار، وجر للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمل الاحتلال كامل

المسؤولية عنه».



ودعت الحركة الفلسطينيين إلى «شد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى والاستنفار في مدينة القدس، دفاعا عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى».



وأكدت أن «محاولات الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدساتنا لن تمر، ولن تحقق أهدافه الخبيثة».

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى «تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال» ردا على الاقتحام المقرر للمسجد الأقصى غدا، محذرة من أنه «سيواجه بتفجير الغضب الفلسطيني والعربي في وجه الاحتلال».



وأكدت الجبهة الشعبية، في بيان، أن «اقتحام الأماكن المقدسة وإجراءات تقسيمها يأتي في سياق الإصرار على قهر الفلسطينيين والتنكيل بهم، ويعبر عن تمادي الاحتلال في عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني».



وفي السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن «استمرار الاحتلال بانتهاكاته الإرهابية بحق المقدسات الإسلامية، يعد استفزازا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين».



وحثت الحركة في بيان صحافي، على «شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لاعتداءات وتهديدات الاحتلال والمستوطنين».

وأكدت الجهاد الإسلامي «أننا لن نتوانى عن القيام بواجبنا المقدس في الدفاع عن مقدساتنا وشعبنا وأرضنا، بكل الطرق والوسائل، حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطين».



وكانت جماعة «نشطاء لأجل الهيكل» اليمينية دعت إلى «الاحتفال بذكرى استقلال إسرائيل في ما يسمى جبل الهيكل (الحرم القدس الشريف)» في إشارة الى المسجد الأقصى، و«التلويح بعلمنا وترديد النشيد الوطني» الإسرائيلي، خلال الاحتفالات.



من جهة اخرى، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي يينيت، أن إسرائيل لديها التزام بإعادة الأسرى والمفقودين في قطاع غزة إلى بيوتهم.



وقال بينيت في مراسم التأبين الرسمية التي أقيمت لإحياء ذكرى قتلى معارك إسرائيل في جبل هرتزل بالقدس «نحن لا ننسى أسرانا ومفقودينا، والذين لم يعودوا من أرض المعركة، ولا ننسى هدار غولدين وأورون شاؤول وأفيرا منغيستو وهشام السيد وغيرهم من مفقودينا».



وأضاف «لقد كنا هناك عندما أرسلنا أبناءنا إلى أرض المعركة ونحن هنا لنواصل التزامنا بإعادتهم إلى بيوتهم، إنها ولايتنا، وهذا هو التزامنا».



كما وجه بينيت تحذيرات لكل من يحاول مهاجمة إسرائيل، قائلا «نحن سنضرب ليس الذين يعتدون علينا مباشرة فحسب، وإنما الجهة التي أرسلتهم أيضا، لقد ولى عصر الحصانة التي كان يتمتع بها صناع الإرهاب».



وأضاف «سنواصل التعاظم على نطاق يجعل أعداءنا يدركون في نهاية المطاف ويوما ما بأن حلمهم بإبادتنا لا طائل منه».



الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه فرض إغلاقا لمدة ثلاثة أيام على المعابر مع الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة قبل يوم الذكرى وعيد الاستقلال.



وأكد متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة أنباء «شينخوا» أن جميع المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل أغلقت الثلاثاء. وأضاف المتحدث في بيان أن الإغلاق من المقرر أن يرفع في منتصف ليل الخميس والجمعة، بعد تقييم الموقف.



ولن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل خلال فترة الإغلاق، بحسب البيان.



وجاء في البيان أن «المعابر مع إسرائيل ستفتح أمام الفلسطينيين لأسباب إنسانية، في ظروف خاصة، أو لأسباب طبية فقط».